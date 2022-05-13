«Это были незабываемые игры, незабываемые эмоции». Клуб «Цмоки-Минск» в 14 раз стал чемпионом Беларуси по баскетболу

Новости Беларуси. Клуб «Цмоки-Минск» – 14-кратный чемпион Беларуси по баскетболу. В напряженном финальном матче «Драконы» на площадке Дворца спорта одолели баскетболистов могилевского «Борисфена» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте минчане не могли найти свою игру. Первую четверть они уступили гостям – 18:22. Однако уже во второй подопечные Ростислава Вергуна собрались и смогли вырваться вперед. Но и «рыцари» не сдавались. На большой перерыв они ушли, отставая всего на один балл. Определить явного лидера было тяжело: команды шли плечом к плечу. Решила исход противостояния последняя десятиминутка, где столичные спортсмены смогли дожать соперников – 81:75. «Цмоки» – чемпионы.

Ростислав Вергун, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:

Настолько этот сезон получился сложным, нестандартным. Если бы кто-то сказал в сентябре или в августе, что будет именно вот так, я бы, наверное, даже не поверил. Кому-то кажется, что это обыденно, кому-то кажется, что все само собой получилось, – абсолютно нет. Я искренне боялся четвертой игры. Как пацаны перестроились, как они приняли новые роли и выполнили. Мне конкретно задали вопрос: верю ли я, что мы сможем отстоять звание чемпиона. И я ответил, что да. Я верю в них. Они стали взрослее, сильнее.

Владислав Близнюк, защитник БК «Цмоки-Минск»:

Конечно, незабываемые эмоции, потому что мы без команды американских легионеров выиграли три игры, несмотря ни на что. Это, конечно, были очень тяжелые три игры, но мы смогли их выиграть. Я очень рад. Пользуясь моментом, хочу поздравить всю команду, организацию. Это были незабываемые игры, незабываемые эмоции.