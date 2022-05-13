«Это были незабываемые игры, незабываемые эмоции». Клуб «Цмоки-Минск» в 14 раз стал чемпионом Беларуси по баскетболу

Новости Беларуси. Клуб «Цмоки-Минск» – 14-кратный чемпион Беларуси по баскетболу. В напряженном финальном матче «Драконы» на площадке Дворца спорта одолели баскетболистов могилевского «Борисфена» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Клуб «Цмоки-Минск» – 14-кратный чемпион Беларуси по баскетболу. В напряженном финальном матче «Драконы» на площадке Дворца спорта одолели баскетболистов могилевского «Борисфена» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На старте минчане не могли найти свою игру. Первую четверть они уступили гостям – 18:22. Однако уже во второй подопечные Ростислава Вергуна собрались и смогли вырваться вперед. Но и «рыцари» не сдавались. На большой перерыв они ушли, отставая всего на один балл. Определить явного лидера было тяжело: команды шли плечом к плечу. Решила исход противостояния последняя десятиминутка, где столичные спортсмены смогли дожать соперников – 81:75. «Цмоки» – чемпионы.
Ростислав Вергун, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:
Настолько этот сезон получился сложным, нестандартным. Если бы кто-то сказал в сентябре или в августе, что будет именно вот так, я бы, наверное, даже не поверил. Кому-то кажется, что это обыденно, кому-то кажется, что все само собой получилось, – абсолютно нет. Я искренне боялся четвертой игры. Как пацаны перестроились, как они приняли новые роли и выполнили. Мне конкретно задали вопрос: верю ли я, что мы сможем отстоять звание чемпиона. И я ответил, что да. Я верю в них. Они стали взрослее, сильнее.
Владислав Близнюк, защитник БК «Цмоки-Минск»:
Конечно, незабываемые эмоции, потому что мы без команды американских легионеров выиграли три игры, несмотря ни на что. Это, конечно, были очень тяжелые три игры, но мы смогли их выиграть. Я очень рад. Пользуясь моментом, хочу поздравить всю команду, организацию. Это были незабываемые игры, незабываемые эмоции.
Серебряными медалистами национального первенства стали спортсмены «Борисфена», которые смогли оказать именитым соперникам достойное сопротивление. Отметим, минские «Драконы» взяли 14 кубок подряд. Пальму первенства они не отдают с 2009 года.