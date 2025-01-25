Проиграла финал, но сохранила первое место в рейтинге. Арина Соболенко не сумела защитить титул на открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В титульном матче белоруска уступила американке Мэдисон Киз. Сильнейшая ракетка планеты не лучшим образом вошла в противостояние – 3:6. Зато во втором сете заиграла более расковано – 6:2. Казалось, главный трофей уже никуда не денется. Заключительная партия прошла в равной борьбе. Но Киз в ключевых моментах играла сильнее. Победа за ней – 7:5.

Тем не менее по итогам первого Большого шлема Соболенко останется на высшей ступени в рейтинге.