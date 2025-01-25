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Соболенко не сумела защитить титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису

25 января 2025 14:55
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Проиграла финал, но сохранила первое место в рейтинге. Арина Соболенко не сумела защитить титул на открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В титульном матче белоруска уступила американке Мэдисон Киз. Сильнейшая ракетка планеты не лучшим образом вошла в противостояние – 3:6. Зато во втором сете заиграла более расковано – 6:2. Казалось, главный трофей уже никуда не денется. Заключительная партия прошла в равной борьбе. Но Киз в ключевых моментах играла сильнее. Победа за ней – 7:5. 

Тем не менее по итогам первого Большого шлема Соболенко останется на высшей ступени в рейтинге.

Соболенко не сумела защитить титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису-1

Арина Соболенко, первая ракетка мира:
Мэдисон, что за турнир! Ты так билась, чтобы выиграть этот трофей, сегодня показала невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду, вы это заслужили. Спасибо всем организаторам, всем, кто делал мое пребывание здесь комфортным. И пусть в этом году у меня не получилось, я вернусь сильнее в следующем и буду стараться изо всех сил. Спасибо, ребята, за потрясающую атмосферу!

# Теннис # Арина Соболенко

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