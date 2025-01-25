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Хоккеисты «Юности» на выезде обыграли солигорский «Шахтёр»

25 января 2025 10:09
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«Юность» упрочила лидерство в экстралиге. В очередном матче минчане на выезде нанесли поражение солигорскому «Шахтеру», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Благодаря виктории подопечные Сергея Стася укрепились на первом месте в таблице. Дебютной шайбы пришлось ждать долго. Только во втором отрезке счет открыли представители столицы. Практически на экваторе встречи «Юность» увеличила отрыв до двух голов. 

Правда, и хозяева поразили цель, намекнув на нервную концовку. Больше цифры на табло не менялись вплоть до заключительных секунд. Точку поставил Куликов. Минчане сильнее – 3:1.

# Хоккей

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