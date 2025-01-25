ХК «Динамо-Шинник» уступил «Локо» в чемпионате МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» не смогли порадовать почитателей. Команда Андрея Михалева потерпела второе кряду домашнее поражение в МХЛ. На сей раз сильнее был «Локо» из Ярославля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая шайба побывала в белорусских воротах незадолго до перерыва. В середине второго периода россияне увеличили отрыв. Вскоре Елисеев подарил надежду на спасение. Однако до антракта «железнодорожники» вновь обеспечили комфортную жизнь.

Заключительная треть прошла под полным контролем «Локо». Гости сумели отличиться еще дважды. На что наши парни возразили одним голом. Победа за россиянами – 5:2. Тем не менее «Шинник» остался на первом месте в Серебряном дивизионе.