Соболенко не сумела пройти в основную сетку турнира Italian Open

Новости Беларуси. Соболенко не смогла пройти в основную сетку Italian Open. Первая ракетка Беларуси проиграла во втором раунде квалификации.

В трёхсетовом матче Арина Соболенко (46 WTA) уступила россиянке Наталье Вихлянцевой (86 WTA) со счётом 2:6, 6:1, 4:6.

В первом круге квалификации белорусская теннисистка в трёх сетах победила американку Элисон Риске (93 WTA). Матч закончился со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

С основной сетки турнира Italian Open начнёт выступление Виктория Азаренко (99 WTA). Её первой противницей будет японская спортсменка Наоми Осака (21 WTA).

Турнир в Риме начался 11 мая. С 14 по 20 мая пройдут матчи основной сетки. Призовой фонд турнира составляет 3 351 720 долларов.