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Соболенко не сумела пройти в основную сетку турнира Italian Open

13 мая 2018 14:21
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Новости Беларуси. Соболенко не смогла пройти в основную сетку Italian Open. Первая ракетка Беларуси проиграла во втором раунде квалификации.  

В трёхсетовом матче Арина Соболенко (46 WTA) уступила россиянке Наталье Вихлянцевой (86 WTA) со счётом 2:6, 6:1, 4:6.  

В первом круге квалификации белорусская теннисистка в трёх сетах победила американку Элисон Риске (93 WTA). Матч закончился со счётом 6:3, 1:6, 6:3.  

С основной сетки турнира Italian Open начнёт выступление Виктория Азаренко (99 WTA). Её первой противницей будет японская спортсменка Наоми Осака (21 WTA).  

Турнир в Риме начался 11 мая. С 14 по 20 мая пройдут матчи основной сетки. Призовой фонд турнира составляет 3 351 720 долларов.  

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Наталья Вихлянцева # Наоми Осака # Элисон Риске

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