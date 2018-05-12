Карпович, Журавлев и Доманцевич провели первую тренировку одной из корпоративных команд Минского полумарафона-2018
Новости Беларуси. 9 сентября в Минске состоится полумарафон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Добрая и здоровая традиция, которая берет свое начало с 2015 года, в этот раз рискует побить рекорд по численности участников, которые, кстати, уже начали готовиться.
12 мая прошла первая тренировка одной из корпоративных команд. В утренней разминке приняли участие более 150 человек, которые задались целью с помощью бега преодолеть себя и укрепить не только корпоративный, но еще и спортивный дух.
Основы правильного бега начинающим и не только атлетам преподали мастер спорта по легкой атлетике Кирилл Карпович, тренер бегового движения Follow Minsk Владимир Журавлев и белорусская марафонка Марина Доманцевич.
Марина Доманцевич, белорусская марафонка:
Открыла свой клуб в Новополоцке. У меня проводятся два раза в неделю тренировки с людьми, я так же подготавливаю их к полумарафону минскому. В прошлом году я была третьей. Я каждый год участвую, была первая, вторая и третья. Сейчас не знаю, какая буду.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Если говорить о корпоративных забегах, это сотни компаний со всего Минска и не только. Целые автобусы приезжают из городов Беларуси – это очень важно. Мы слышим отзывы самые положительные, что мы можем сделать и забег, скажем так, выявить победителя корпоративного забега.
Но самое ценное – это когда внутри спорт объединяет. В коллективе они друг друга и не знали, а оказывается, они единомышленники. Я рад, что Минский полумарафон может объединить людей внутри коллектива, сплотить их.