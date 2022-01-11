Соболенко и Герасимов завершили выступление на теннисном турнире в Аделаиде

Новости Беларуси. Арина Соболенко вновь потерпела сокрушительное поражение на теннисном турнире в Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска завершила борьбу после первого же матча. Дальше нашу спортсменку не пустила Ребекка Петерсон. Оппонентки провели на корте 2 часа и 18 минут. В итоге шведка была сильнее в трех партиях – 7:5, 1:6, 5:7. Следует отметить, что Петерсон впервые в жизни обыграла игрока из топ-10. Ну а Соболенко выдала крайне неубедительное начало сезона. В нынешнем матче она допустила 21 двойную ошибку, что чудовищно много для второй ракетки планеты.