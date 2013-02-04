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Сновские спортсмены по армрестлингу поднялись на международный Олимп

04 февраля 2013 14:30
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Новости Беларуси. Сновские спортсмены по армрестлингу поднялись на международный Олимп. На интернациональных соревнованиях, проходивших в Витебске, команда из Несвижского района выступили блестяще. Наш спортсмен со сновскай пропиской Артем Смирнов обошел соперников из Украины, России и Литвы и к тому же стал абсолютным чемпионом Беларуси.

Сегодня команда готовится к первенству страны. В Речице главная задача взять первое командное место.

Занимаются армрестлингом в Снове несколько десятков человек. Как мальчики, так и девочки. В борьбе на руках они успели стать кандидатами и мастерами спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Вероника Мойсеня, кандидат в мастера спорта по армрестлингу:
Начала приходить сюда, завоевывать. В том году на республике тоже взяла первое место, получила кандидата в мастера спорта. Потом поехала в Минск. Подтвердила кандидата.
Мне нравится этот вид спорта. Здесь можно что-то сделать, показать на что ты способен.

Алексей Грицкевич, тренер-инструктор по армрестлингу Сновского спортивно-оздоровительного центра:
Желание у всех есть. Тем более я стараюсь, чтобы не только сновские ребята приходили. Включаю Несвижский район. Те, кто ходит заниматься, ведут здоровый образ жизни, не курят, не пьют. Это очень хорошо. Я слежу за этим.

# Армрестлинг

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