Сноуборд в Беларуси: с чего начинать, как правильно выбрать доску и чем заменить летом

Юлия Крепчук, корреспондент:

Несмотря на то, что зима в этом году нас совсем не порадовала снегом, горнолыжный сезон открыт. Самое время осваивать новые направления. Например, сноуборд. А помогать нам будет тренер сборной Беларуси по сноуборду Леонид Мельников.

Леонид Мельников, тренер сборной Беларуси по сноуборду:

Сноуборд у нас в Беларуси появился относительно недавно – около 10 лет тому назад. По отношению к другим видам спорта его можно смело называть молодым. И видом спорта, которым занимается и увлечена молодежь.

Сноуборд – это способ общения, субкультура, которую активно продвигает вперед молодое поколение. Это не только экстрим. Сноуборд – это красиво, эффектно, захватывающе. Степень риска здесь полностью зависит от сноубордиста – он сам выбирает уровень опасности, исходя из своего профессионализма.

Дарина Муравская, кандидат в мастера спорта по сноуборду:

В нем больше возможностей, то есть в сноуборде можно не только кататься, но выполнять какие-то трюки, прыгать на трамплинах.

Игнат Седанов, кандидат в мастера спорта по сноуборду:

Часто сноубординг сравнивают с полетом, потому что когда прыгаешь с трамплина, у тебя есть полторы секунды полета. И это неповторимо.

Елизавета Плюта, спортсмен:

Когда пробуешь новый трюк, это новые эмоции, адреналин, чувство полета очень захватывает.

Как говорится, волков бояться – в лес нет ходить. Если вы решили попробовать себя в этом виде спорта, то осваивать философию сноуборда нужно с экипировки. Все необходимое можно взять напрокат.

На начальном этапе падения неизбежны, поэтому обязательно понадобиться шлем. Ботинки, которые в сноуборде принципиально отличаются от лыжных. И, конечно же, главный инструмент – доска.

Леонид Мельников, тренер сборной Беларуси по сноуборду:

Обычно доска подбирается под подбородок, то есть чтобы доска заканчивалась около подбородка. Но для новичков рекомендуют чуть-чуть ниже, так как они первый раз катаются, и на доске, которая чуть меньше размером, намного легче обучать и начинающему управлять ею.

Первую доску желательно выбрать исходя из низкого бюджета. Не стоит покупать дорогостоящее оборудование, потому что новички совершают много ошибок, доски ломаются.

Сноуборд – это приличная физическая нагрузка. Поэтому желательно выходить на склон предварительно подготовленным.

В летний период сноубордисты рекомендуют кататься на скейтборде или вейкборде. Это тоже скольжение, но по воде. В любом случае, лучше начинать с инструктором или опытным сноубордистом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Леонид Мельников, тренер сборной Беларуси по сноуборду:

Первое упражнение, которое мы с вами попробуем, – застегнем ведущую ногу. Для вас это левая нога. Далее сделаем толчок в сторону и поставим правую ногу на сноуборд. Просто для того, чтобы вы почувствовали сноуборд у себя застегнутым на ногах.

Следующее упражнение. Я беру вас за руки, подстраховываю, чтобы вы не упали. Вы стараетесь встать на пятки, чуть-чуть согните колени пониже. И мы с вами стараемся ехать.

Научиться стоять на доске за час явно не получится. А до высоких скоростей и вовсе далеко. Главное не бояться падений. Как говорят сноубордисты, кто не падает, тот не умеет кататься.

Сноубордист:

Самое главное, чтобы было желание. Если есть желание, то можно добиться всего.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Таким образом, это совсем не так сложно, как кажется со стороны. Только методом проб и ошибок можно понять, что же такое сноуборд.