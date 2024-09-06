Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества

Белорус показал высокую скорость на дистанции, допустил один промах на первом огневом рубеже и одержал уверенную победу. Еще один наш биатлонист, Степан Данилов, стал четвертым. В женском спринте на 7,5 километра наши спортсменки остались без наград. Титулованные Анна Сола и Динара Алимбекова много ошибались в стрельбе и заняли 21-е и 37-е места соответственно. А лучшей в нашей сборной стала Ксения Воробей, занявшая восьмую позицию.