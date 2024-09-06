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Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества

06 сентября 2024 11:40
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Антон Смольский уверенно выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Красноярске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества-1

Белорус показал высокую скорость на дистанции, допустил один промах на первом огневом рубеже и одержал уверенную победу. Еще один наш биатлонист, Степан Данилов, стал четвертым. В женском спринте на 7,5 километра наши спортсменки остались без наград. Титулованные Анна Сола и Динара Алимбекова много ошибались в стрельбе и заняли 21-е и 37-е места соответственно. А лучшей в нашей сборной стала Ксения Воробей, занявшая восьмую позицию.

# Биатлон

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