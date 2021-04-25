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«Случайно такие проекты бизнесмены не озвучивают». Мнение футбольного эксперта об истории Суперлиги

25 апреля 2021 16:30
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Новости Беларуси. Революция, начало Первой мировой войны на газоне, полный передел сфер влияния и денег. Какими только выражениями не сопровождали мировые информационные агентства, кстати, не только спортивные, сообщение-молнию: на планете создан новый турнир Суперлига, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Правда, просуществовала эта весьма эксцентричная затея очень недолго. А если точнее, менее трех дней. О том, как зарождалась и как в итоге ушла до лучших времен идея перевернуть современное устройство игры номер один, поговорим дальше.

«Случайно такие проекты бизнесмены не озвучивают». Мнение футбольного эксперта об истории Суперлиги-1

Георгий Черданцев, футбольный эксперт, комментатор (Россия):
Причина, по которой это было озвучено именно сейчас, связана в первую очередь с тяжелым финансовым положением некоторых клубов, в частности мадридского «Реала», из-за пандемии. Потому что вы должны понимать: большие клубы играют на пустых стадионах в течение года. Это минус 80 000 билетов, проданных за целый год. Поэтому это огромная проблема.

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«Случайно такие проекты бизнесмены не озвучивают». Мнение футбольного эксперта об истории Суперлиги-4

Георгий Черданцев:
Я думаю, что у этой истории будет продолжение в том или ином виде. Потому что случайно такие проекты бизнесмены, которые ворочают миллиардами, не озвучивают, и за клубами, которые вошли в Суперлигу, не важно, что большинство из них вышли. Я думаю, это временное явление. Процесс пошел.

# Футбол # Георгий Черданцев # Фотофакт

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