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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме

17 мая 2019 12:34
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме,ообщили в программе «СТВ-Спорт».  В матче третьего круга белоруска переиграла испанку Гарбиньё Мугуруса. Первый сет выдался напряженным, но при счете 3:3 Азаренко сделала брэйк и довела дело до победы в партии – 6:4.

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме-1

А вот во втором сете при счёте 3:1 в пользу Азаренко, Мугуруса приняла решение не продолжать матч. А в парном разряде продолжает борьбу наша Лидия Морозова. Она с японкой Шуко Аоямой обыграли канадско-китайский тандем Габриэла Дамбровски – Сюй Ифань – 6:2, 6:7, 10:8.

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме-4

Также в парном турнире еще принимает участие наша Александра Саснович в паре с украинкой Лесей Цуренко.

# Теннис # Фотофакт

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