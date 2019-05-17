Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме,ообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче третьего круга белоруска переиграла испанку Гарбиньё Мугуруса. Первый сет выдался напряженным, но при счете 3:3 Азаренко сделала брэйк и довела дело до победы в партии – 6:4.

А вот во втором сете при счёте 3:1 в пользу Азаренко, Мугуруса приняла решение не продолжать матч. А в парном разряде продолжает борьбу наша Лидия Морозова. Она с японкой Шуко Аоямой обыграли канадско-китайский тандем Габриэла Дамбровски – Сюй Ифань – 6:2, 6:7, 10:8.