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«Пока всё идет нормально, старт дан». В Минске стартовали тестовые соревнования по велотреку ко II Европейским играм

17 мая 2019 12:31
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Новости Беларуси. Международная минская велонеделя продолжается состязаниями по велотреку. «Гран-при Минска» собрал в белорусской столице полторы сотни спортсменов из 16 стран, ообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Пока всё идет нормально, старт дан». В Минске стартовали тестовые соревнования по велотреку ко II Европейским играм-1

Борьба обещает быть упорной, ведь спортсмены в рамках гонки первой категории сражаются за рейтинговые очки, а значит, и за лицензии на Олимпийские игры. Для спортсменов к тому же этот старт – тестовый, ко II Европейским играм.

«Пока всё идет нормально, старт дан». В Минске стартовали тестовые соревнования по велотреку ко II Европейским играм-4

Алексей Иванов, генеральный менеджер велоклуба «Минск»:
Мы проводили чемпионат мира и чемпионат Европы, этапы Кубка мира и в этом году у нас будет с 1 по 3 ноября первый этап Кубка мира. Опыт большой. Но вы знаете, когда большой опыт всегда может возникнуть такая ситуация, что вещи, которые тебе кажутся естественными, привычными – вдруг что-то здесь пойдет не так. Пока все идет нормально, старт дан.

«Пока всё идет нормально, старт дан». В Минске стартовали тестовые соревнования по велотреку ко II Европейским играм-7

Под сводами «Минск-Арены» прошли первые финалы. Всего в программе соревнований 32 медальных заезда. Турнир трековиков продлится до 19 мая. По итогам первого дня соревнований белорусская команда завоевала четыре медали.

# Чемпионат мира по велоспорту на треке # Алексей Иванов # Фотофакт

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