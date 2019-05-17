«Пока всё идет нормально, старт дан». В Минске стартовали тестовые соревнования по велотреку ко II Европейским играм

Борьба обещает быть упорной, ведь спортсмены в рамках гонки первой категории сражаются за рейтинговые очки, а значит, и за лицензии на Олимпийские игры. Для спортсменов к тому же этот старт – тестовый, ко II Европейским играм.

Алексей Иванов, генеральный менеджер велоклуба «Минск»:

Мы проводили чемпионат мира и чемпионат Европы, этапы Кубка мира и в этом году у нас будет с 1 по 3 ноября первый этап Кубка мира. Опыт большой. Но вы знаете, когда большой опыт всегда может возникнуть такая ситуация, что вещи, которые тебе кажутся естественными, привычными – вдруг что-то здесь пойдет не так. Пока все идет нормально, старт дан.