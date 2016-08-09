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Рио-2016. Екатерина «Великая» Карстен прошла в полуфинал соревнований по академической гребле

09 августа 2016 14:00
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Новости Беларуси. На гребном канале «Лагуна» в Рио-де-Жанейро сегодня, 9 августа, прошли четвертьфинальные заезды женщин-одиночек в соревнованиях по академической гребле. Белоруска Екатерина Карстен вышла в полуфинал с третьим результатом (7 минут 28,03 секунды). 

От второго места нашу спортсменку отделил фотофиниш: быстрее была китаянка Цзингли Дуан (7.27,88). Победительницей стала австралийка Кимберли Бреннан (7.26,86).

Полуфинал пройдет 11 августа.

Для Екатерины Карстен Игры в Рио седьмые в карьере. Дважды Карстен становилась олимпийский чемпионкой, шесть раз – чемпионкой мира. Благодаря выдающимся достижениям за спортсменкой давно и прочно закрепился титул «Екатерина Великая».

# Олимпиада 2016

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