Рио-2016. Екатерина «Великая» Карстен прошла в полуфинал соревнований по академической гребле

Новости Беларуси. На гребном канале «Лагуна» в Рио-де-Жанейро сегодня, 9 августа, прошли четвертьфинальные заезды женщин-одиночек в соревнованиях по академической гребле. Белоруска Екатерина Карстен вышла в полуфинал с третьим результатом (7 минут 28,03 секунды).

От второго места нашу спортсменку отделил фотофиниш: быстрее была китаянка Цзингли Дуан (7.27,88). Победительницей стала австралийка Кимберли Бреннан (7.26,86).

Полуфинал пройдет 11 августа.

Для Екатерины Карстен Игры в Рио седьмые в карьере. Дважды Карстен становилась олимпийский чемпионкой, шесть раз – чемпионкой мира. Благодаря выдающимся достижениям за спортсменкой давно и прочно закрепился титул «Екатерина Великая».