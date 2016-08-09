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Теннисист Владимир Самсонов вышел в четвертьфинал Олимпиады

09 августа 2016 08:15
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Новости Беларуси. 15 комплектов олимпийских наград будет разыграно сегодня в Рио-де-Жанейро. Белорусские медальные надежды связаны с выступлением Виктории Чайки, которая примет участие в соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета.

Белорусские спортсмены также выступят в квалификационных состязаниях по академической гребле, настольному теннису, плаванию. Принципиальный поединок ожидает белорусских баскетболисток с хозяйками олимпиады – сборной Бразилии.

Тем временем обнадеживающая новость для белорусских болельщиков пришла еще утром: Владимир Самсонов на летних Играх вышел в четвертьфинал по настольному теннису, обыграв в 1/8 финала британца со счетом 4:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: НОК Республики Беларусь.

# Олимпиада 2016

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