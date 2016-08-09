Голландского гимнаста отправили домой за пьянство на Олимпиаде

Новости Голландии. 33-летний Юри ван Гелдер исключен из национальной команды, выступающей на Олимпиаде в Рио.

Спортсмен успешно преодолел квалификационный барьер в упражнении на кольцах и должен был принять участие в финале соревнований, который состоится 15 августа. Очевидно,

гимнаст решил отпраздновать это событие и вернулся в расположение команды только под утро в состоянии алкогольного опьянения.

Тренеры сборной сочли поведение гимнаста недопустимым и отстранили его от дальнейшего участия в соревнованиях. Технический директор НОК Нидерландов Мауритс Хендрикс отметил, что решение об отстранении ван Гелдера далось очень нелегко, но спортсмен своим поведением не оставил спортивным чиновникам выбора.

Мауритс Хендрикс, глава Олимпийского комитета Голландии:

Это трудное решение. Я бы хотел, чтобы Ван Гелдер выступал, но нарушение правил не оставляет нам выбора. Голландские атлеты обязаны уважать правила, его поведение неприемлемо.

В июне 2009 года этот же спортсмен был на год отстранен от соревнований после того, как в его допинг-пробе обнаружили кокаин.

Напомним, для некоторых участников Олимпиады в Рио игры закончились, так и не начавшись. В том числе и по причине неподобающего поведения. Марроканский боксер Хасан Саада решил поднять свой боевой дух накануне стартов и стал приставать к двум горничным в олимпийской деревне (здесь подробнее).



