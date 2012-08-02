Скандалы Олимпиады-2012. Восемь бадминтонисток дисквалифицированы за неспортивное поведение на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. Групповой этап женского турнира по бадминтону на Олимпиаде в Лондоне завершился грандиозным скандалом. В числе дисквалифицированных оказались 8 спортсменок: две пары из Южной Кореи, по одной – из Китая и Индонезии, сообщает ctv.by со ссылкой на BBC.

Схема соревнований в этом виде спорта подразумевает групповой раунд, за которым следует выход в плей-офф. Тем самым схема игр обеспечивает участникам, досрочно вышедшим в четвертьфиналы и играющим позже остальных, возможность подобрать себе более удобного соперника. Именно выбором противника, по всей видимости, и занялись китайский и корейский дуэты, явно не желавшие побеждать в своём противостоянии.

«Такой бадминтон нам не нужен», – кричали с трибун болельщики. Финальный матч группового турнира в парных соревнованиях между китаянками Ван Сяоли и Юй Ян и кореянками Чун Кюн Ын и Ким Ха На, по словам очевидцев, больше напоминал дворовую игру, а не встречу лучших спортсменок двух стран.

Марк Адамс, представитель Международного Олимпийского комитета:

Такое поведение неприемлемо. Дисциплинарная комиссия уже расследует поведение игроков на этих матчах. В правилах ясно прописано, что спортсмены должны прилагать все усилия для победы – и именно на это люди приходят посмотреть.

Арбитр пытался заставить спортсменок играть, а не изображать игру. Судьи, дотерпев до конца встречи, выдвинули обвинение: дисквалификация в результате неподобающей игры для Олимпиады.

Себастиан Коу, председатель Олимпийской комиссии:

Я видел, как проигрывала британская команда – это была настоящая борьба, а тут... как вообще люди дотерпели до конца матча?

Тренер южнокорейской сборной подтвердил, что его подопечные пытались проиграть паре из Китая, но добавил, что первыми начали китаянки. Болельщики обеих команд недовольны поведением своих соотечественниц, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Боллельщик из Кореи:

Меня раздражает, что наши спортсмены повелись на поведение китайцев. Лучше бы они выложились по полной.

Буди Рела, госслужащий:

Мы должны бороться в независимости от того, кто соперник. Посмотрев сегодня утром игру, я был разочарован.

Ро Ын Со, жительница Сеула:

Я расстроилась, когда узнала, что сделала китайская команда. Они играли неподобающе против нашей команды. Честность – это хорошо, но китайская команда начала первая, а наши просто начали повторять.

Сон Да Ун, жительница Сеула:

Я расстроена, что наши игроки поступили так же, несмотря на то, что я понимаю, что с ними поступили неправильно. Но лучше, если бы они играли лучше.

Матч между китайской и южнокорейской парой завершился проигрышем китаянок. После игры спортсменки из КНР отметили, что берегли силы для плей-офф. Южнокорейские спортсменки от комментариев отказались. А вот китайская бадминтонистка Юй Ян после скандальной дисквалификации за намеренный проигрыш в групповом этапе Игр-2012, заявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Юй Ян, китайская бадминтонистка:

Это мои последние соревнования. До свидания, Всемирная федерация бадминтона, до свидания, мой любимый бадминтон. Мы просто руководствовались правилами, чтобы отказаться от сложного матча. Это было сделано, чтобы иметь лучшие условия для борьбы во втором раунде.

Ян считает решение Международной федерации бадминтона в отношении себя и других спортсменок несправедливым. Девушка заявляет, что олимпийские чиновники разрушили её мечты.



Юй Ян, китайская бадминтонистка:

Это первая Олимпиада, когда правила изменились. Разве они не понимают, что наносят вред атлетам? Вы безжалостно разрушили мои мечты. Это непростительно.

Представители Олимпийского комитета Китая принесли публичные извинения за скандал с участием своих бадминтонисток и пообещали, что спортсменки сделают выводы по поводу своего поведения, сообщает ctv.by со ссылкой на The Telegraph.

Дурной пример оказался заразителен – выяснилось, что точно так же – в поддавки – хоть и не так явно, играли бадминтонистки из Южной Кореи и Индонезии. В ходе «игры» спортсменки намеренно подавали в сетку и выбивали волан с поля. Это вызвало возмущение не только зрителей на стадионе. Судья был вынужден прерывать матч. Хотя в Индонезии недоумевают: за что наказывать спортсменок, если они просто не умеют играть лучше?

Эрик Тохир, министр спорта Индонезии:

Разве индонезийской сборной есть, что терять? Мы же на 12-м месте. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает – это нормально.

Жители Индонезии разочарованы решением Международной федерации бадминтона, дисквалифицировавшей двух их соотечественниц за сдачу матчей.

Федерация бадминтона подтвердила правомерность своего решения по всем фактам дисквалификаций, а также признала договорные матчи «наносящими вред» и «оскорбительными». Кроме того, представители Федерации бадминтона признают, что матчи оскорбили зрителей и болельщиков на трибунах. По словам президента организации, будет проведено масштабное разбирательство, а спортсменки будут наказаны.