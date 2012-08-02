Олимпиада 2012. Олег Качан, министр спорта и туризма: «Во время инцидента с Новиковой журналисты собрались, как одна семья»

Новости Олимпиады. Во время встречи с журналистами в посольстве Беларуси в Великобритании Олег Качан, министр спорта и туризма подчеркнул, что после инцидента с Настей Новиковой ещё раз убедился в сплочённости журналистов.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Освещение выступлений наших спортсменов на Олимпиаде в прессе в целом мне представляется доброжелательным. Еще раз убедился в этом накануне после инцидента с Настей Новиковой, когда все журналисты собрались вместе, переживали, как одна семья. А что касается критики, то и к ней я отношусь нормально, на подсказки и замечания журналистов мы стараемся реагировать, использовать их, ведь сами мы можем не заметить некоторых нюансов, которые лучше видны со стороны.



Министр уверен, что инцидент, произошедший с Анастасией Новиковой, не должен отразиться на психологическом состоянии белорусских спортсменов.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Настя Новикова сделала все правильно. Многие виды спорта субъективны. Поэтому я всегда спортсменам и тренерам говорю – чтобы рассчитывать на успех, мы должны стремиться быть на голову выше соперников. Как китаянка, которая в весе до 58 кг уверенно выходила, побеждала, и ни у кого не было претензий. Сейчас главная задача – настроить спортсменов, вдохнуть дух победителей. Важны и положительные эмоции, в том числе и со стороны журналистов. Это тоже помогает, ведь мысли материализуются. Я своему коллеге, министру культуры, часто говорю, что спортсменам тяжелее, чем артистам, потому что мы работаем без фонограммы: вот штанга, вот спортсмен, и снаряд поднять нужно. И никто вместо спортсмена это не сделает. Разве что дополнительная поддержка болельщиков, их положительная аура придаст силы.

Находящийся в составе белорусской делегации на лондонской Олимпиаде вице-премьер правительства Анатолий Тозик во время приема в посольстве Беларуси в Великобритании заявил журналистам, что государственным чиновникам Беларуси не стыдно за выступления белорусских спортсменов.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Хочу, чтобы вы знали официальную позицию государственных чиновников нашей страны – нам не стыдно за выступления белорусских спортсменов на лондонской Олимпиаде. Они делают все, что могут, и делают достойно. В Олимпийских играх участвуют 205 государств, 10 600 спортсменов. Причем эти атлеты не из тех, кто просто захотел, собрался и приехал. Идет острейшая борьба во всех без исключения видах спорта. Это тяжелейшая борьба, огромное напряжение волевых, интеллектуальных, физических и психических и духовных возможностей человека. Важно понять, что все члены нашей команды, и, прежде всего спортсмены, делают все, что от них зависит, чтобы реализовать свой потенциал.