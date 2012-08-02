Скандалы Олимпиады-2012. Фехтовальщица из Южной Кореи, не прошедшая в финал Олимпиады, устроила 30-минутный пикет

Новости Олимпиады. Южнокорейская фехтовальщица Шин А Лам в полуфинале уступила представительнице Германии Бритте Хайдеманн и устроила по этому поводу акцию протеста. В матче за выход в финал Шин А Лам проиграла и осталась четвертой.

Представители олимпийского комитета Южной Кореи обратились в Международную федерацию фехтования (FIE) с протестом против решения судей, лишивших Шин А Лам шансов на выход в финал.

По мнению представительницы Южной Кореи, судьи приняли неправильное решение, присудив победу Хайдеманн: в конце матча они засчитывали обоюдные уколы, но, как заявляла Шин А Лам, секундомер при этом не включался, сообщает ctv.by со ссылкой на Yonhap. В полуфинале южнокорейская спортсменка пострадала из-за неисправности секундомера, сообщает ctv.by со ссылкой на Reuters.

В слезах кореянка опустилась на помост, Хайдеманн поняла, что праздновать победу пока рано, покинула зал. Зрители замерли в недоумении, но через несколько минут диктор объявил, что, согласно правилам, уход А Лам с помоста будет означать, что она признает свое поражение. Кореянка просидела на дорожке около часа. Судьи совещались.

По словам одного из членов исполкома FIE решение было непростым, поскольку на последней секунде несколько раз бой прерывался, и каждый раз отсчет начинался заново: в фехтовании, в отличие от баскетбола, секунды на десятые или сотые не делятся.

Фредерик Янда, член исполкома FIE:

Если на табло горит секунда, бой начался и тут же был остановлен, техника вернет время назад. То есть снова будет значиться секунда. Поверьте, такие ситуации не редкость в нашем виде спорта. Я сам оказывался в похожих ситуациях, будучи спортсменом. Но понятно, что с этим надо что-то делать. Может, действительно начать учитывать десятые доли секунды.

Международная федерация фехтования встала на сторону олимпийских судей и оставила их решение в силе.

Спортсменка не могла поверить в происходящее. Спортсменку удалось уговорить покинуть помост.

Южнокорейская фехтовальщица Шин А Лам:

Я даже не знаю, что сказать и как выразить свои чувства. В голове только одна мысль – это нечестно.

FIE приняла решение наградить южнокорейскую спортсменку специальной медалью. На ней будет выгравирована надпись: «За волю к победе и уважение к правилам».

Максим Парамонов, генеральный секретарь Международной федерации фехтования:

Мы стояли перед дилеммой: вынести правильное решение с чисто человеческой точки зрения или правильно – с точки зрения правил фехтования, которые несовершенны. Технический комитет вынес решение, воспользовавшись вторым. Да, физически за одну секунду нельзя нанести три укола. Скорее всего, произошел какой-то сбой в аппарате, или кнопка была нажата не вовремя, но арбитр выносил решение, пользуясь техникой. Я лично сожалею, что мы зависим от таких устройств, но технический комитет принял правильное решение.

По словам президента Национального Олимпийского Комитета Южной Кореи, инциденты, подобные тому, который произошел с Шин А Лам, негативно сказываются на спортсменах делегации Южной Кореи.

Пак Ен Сен, президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи:

Это влияет на настроение корейских спортсменов и портит их впечатления от Олимпийских игр. Мы встретились с руководством FIE. Федерация впервые столкнулась с подобной ситуацией и понимает, что надо как-то решать эту проблему, чтобы таких инцидентов не случалось в будущем. FIE сожалеет о случившемся. Она высоко ценит спортивный дух Шин а Лам и хочет вручить ей специальную награду.

Немецкая фехтовальщица Бритта Хайдеманн, завоевавшая для Германии первую медаль летних Олимпийских игр в Лондоне, утверждает, что по праву выиграла драматичный поединок с представительницей Южной Кореи, сообщает ctv.by со ссылкой на Germania-online.

Бритта Хайдеманн, немецкая фехтовальщица:

У нас часто случаются проблемы с часами. Но я нанесла совершенно нормальный укол. Я уже не раз раздражалась из-за того, что счет идет только на секунды, а не на десятые или сотые доли.

Во время своего первого сражения с итальянкой Бьянкой дель Карретто немецкая спортсменка безнадежно проигрывала за 20 секунд до окончания со счетом 10:13, но сумела в последний момент не только сравнять счет, но и нанести решающий укол в дополнительное время. Руководитель олимпийской сборной Германии поражён олимпийской выдержке своей соотечественницы.

Михаэль Веспер, руководитель олимпийской сборной Германии:

Надеюсь, что для нашей команды узел развязан. Конечно, первой немецкой медали сопутствовали не самые лучшие обстоятельства, но, со спортивной точки зрения, Бритта провела полуфинал корректно.