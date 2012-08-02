Олимпиада 2012. Марина Шкерманкова, принесшая первую медаль в копилку белорусской сборной, передаст 50 миллионов училищу олимпийского резерва

Новости Олимпиады. В рамках проекта «Олимпийский выбор» белорусская спортсменка Марина Шкерманкова передала 50 миллионов белорусских рублей на укрепление материально-технической базы Витебскому государственному училищу олимпийского резерва. Здесь Марина делала свои первые шаги в тяжелой атлетике.

Напомним, в весовой категории до 69 кг Марина Шкеркманкова стала обладательницей бронзовой медали, набрав в сумме двоеборья 256 кг (113 кг – рывок + 143 кг – толчок).

Спортсменка посвящает победу родителям – Ивану Ивановичу и Светлане Анатольевне. Марина признаётся, что перед стартом соревнования опасалась судейского произвола, подобного тому, который лишил награды её партнершу по команде Анастасию Новикову, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Марина Шкеркманкова, белорусская штангиста, обладательница бронзовой медали на Олимпийских Играх в Лондоне:

Еще пока не осознаю, что произошло, но я очень рада, что так сложились для меня обстоятельства. Внутри все от счастья переворачивается. Конкуренция была очень серьезная. Но я старалась поднимать те веса, которые заказывали тренеры. Победу посвящаю родителям. Очень болеют за меня. Они не бывшие спортсмены, но всегда поддерживают меня на соревнованиях. Сказали: не волноваться, выполнять все, как на тренировке.



Белоруска отмечает, что осознавала ответственность перед тренерским составом, национальной сборной и страной, в первую очередь.

Марина Шкеркманкова, белорусская штангиста, обладательница бронзовой медали на Олимпийских Играх в Лондоне:

Тренеры перед выходом на помост сказали: «Надо поднять». Я настроилась и постоянно думала: «Неважно чем, неважно как, но надо поднять». Я равнялась на Настю Новикову.

Она у нас ведущая, поэтому хотелось не ударить в грязь лицом, поддержать марку. Перед стартом Настя сказала, что нам нужна медаль, поддержала меня, просила не волноваться. И я её послушалась, как видите.

Главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Александр Гончаров уверен, что бронзовая медаль Шкерманковой – ожидаемая награда.



Александр Гончаров, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Третьи Олимпийские игры подряд именно тяжелоатлеты приносят стране первую медаль. Бронзовая медаль Шкерманковой – ожидаемая награда. Я и прежде говорил, что в категории до 69 кг медаль у нас будет. Марина и Дина Сазановец боролись за «бронзу». Несмотря на то, что Дина стала четвертой, она также показала хороший результат, хорошие килограммы. Самое главное – теперь у нас медаль. Как я считаю, это наша вторая медаль. Потому что у Анастасии Новиковой «бронзу» отобрали.



Известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поздравила в своём Twitter Марину Шкерманкову с завоеванием первой медали сборной Беларуси.

Дарья Домрачева, чемпионка мира по биатлону в гонке преследования, бронзовый призёр Олимпийских Игр-2010:

Первая есть! Начало положено! Марина-умничка! Поздравления!

На своей странице в социальной сети белорусская штангиста Марина Шкеркманкова поблагодарила за поддержку и поздравления, сообщает корреспондент ctv.by.

Марина Шкеркманкова, белорусская штангиста, обладательница бронзовой медали на Олимпийских Играх в Лондоне:

Всем, кто болел за меня, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Спасибо за поздравления!

Справка ctv.by

В процессе реализации проекта «Олимпийский выбор» Президентский спортивный клуб предоставит каждому чемпиону и призеру Олимпиады в Лондоне право выбора спортивной школы для оказания спонсорской помощи с целью укрепления материальной базы, организации и проведения соревнований для будущих звезд белорусского спорта. Сумма будет зависеть от результата спортсмена на олимпийских аренах: за 3-е место – Br50 млн., за 2-е – Br75 млн., за 1-е – Br100 млн. За бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне Марине Шкеркманковой полагается $50 тыс. призовыми.