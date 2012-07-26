Скандал на Олимпиаде 2012. Кэмерону пришлось оправдываться перед северными корейцами, которых перепутали с южными

Новости Олимпиады. Первый скандал лондонской Олимпиады произошел в шотландском Глазго, где проходил один из матчей футбольного турнира среди женщин между командами Колумбии и Северной Кореи. Во время представления игроков рядом с именами спортсменок из КНДР вместо флага Северной был представлен флаг Южной Кореи. Команда посчитала это оскорблением и ушла с поля. Организаторам с трудом удалось уговорить футболисток вернуться. Через час матч все же состоялся, кореянки обыграли латиноамериканок со счетом 2:0.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Извинения представителям Северной Кореи уже принесены. Должен признать, что такого не должно было случиться. К сожалению, никогда нельзя предугадать, что может случиться что-то подобное, но я уверен, что такого более не повторится. Могу с уверенностью сказать, что Игры получатся дружелюбными. Британцы собираются показать всему миру, как тепло они относятся к людям любой национальности.