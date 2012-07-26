Олимпиада 2012. Что будет с тяжелоатлетом Арямновым, не поехавшим на Олимпиаду?

Новости Олимпиады. Тяжелоатлет Андрей Арямнов, обладатель золотой медали на Олимпийских Играх в Пекине, не сможет принять участие на Олимпиаде в Лондоне. Спортсмен усугубил повреждение бедра.

По словам личного тренера спортсмена Михаила Солодаря, по причине напряженных тренировок травму, полученную месяц назад на соревнованиях в Борисове, залечить не удалось, а на тренировке 21 июля она ещё и усугубилась, сообщает ctv.by со ссылкой на «Прессбол».

Михаил Солодарь, личный тренер Андрея Арямнова:

Тренировка уже почти заканчивалась, Андрею оставался последний подход на приседание с весом 240 килограммов. Он начал делать движение, в ноге щелкнуло, Андрей упал. Хорошо еще, что успел сбросить с плеч штангу.

Спортсмен в травме винит главного тренера сборной Беларуси по тяжелой атлетике Александра Гончарова.

Андрей Арямнов, тяжелоатлет, Олимпийский чемпион игр 2008 года в Пекине:

Я могу сказать только одно - Гончаров все-таки испортил мою подготовку к Олимпиаде и влез своими неумелыми руками в олимпийский, елки-палки, двигатель. Гончаров своего добился - меня на Играх не будет. Посмотрю со стороны, отстраненно, как Беларусь поступает с олимпийскими чемпионами. Тем более, что это не мой косяк, а руководства. Я до этого (до соревнований в Борисове) 20 дней не тренировался из-за повреждения кисти, и, поставленный перед фактом непременного участия в школьной спартакиаде, вынужден был форсировать подготовку. Так к чему готовился олимпийский чемпион - к главному старту четырехлетнего цикла или к детскому утреннику? В итоге получил травму, заживать которой положено 60 дней. Но у меня не было в запасе этих двух месяцев, поэтому я уже через 25 дней рвал 190 кило и толкал 220. Это, конечно, я такой молодец, но не до такой же степени. Вот в субботу на тренировке мышца и не выдержала, случился более глубокий надрыв.

Главный тренер национальной команды Александр Гончаров утверждает: после медицинского обследования стало очевидным, что вопрос о поездке Арямнова на Олимпийские игры закрыт, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Александр Гончаров, главный тренер национальной команды:

Травму Арямнов получил из-за несистематических тренировок, из-за желания по-легкому выступить на Олимпиаде. Он мог и день не тренироваться, и два. От него были только одни заявления: о том, что он самый сильный, что он может поднять веса, которые позволят ему стать олимпийским чемпионом… Человек, который нереально расценивает обстановку, должен кого-то обвинять. Он уже который год говорит, что я являюсь его врагом. Хотя все наоборот. Я, как главный тренер, стремился к тому, чтобы он выполнял все нагрузки, позволяющие выйти на хороший спортивный результат. Арямнову надо искать причину в себе.

Тренер не отрицает, что отсутствие Андрея Арямного на Олимпийских играх-2012, большая потеря не только для команды, но и для страны в целом. Гончаров делает туманные прогнозы о дальнейшей судьбе олимпийского чемпиона Андрея Арямнова.

Александр Гончаров, главный тренер национальной команды:

Естественно, это большая потеря. Я надеялся, что громкие слова Андрея сойдутся с делом. Ему только 24 года и если Андрей возьмется за голову, то сможет претендовать на поездку на Олимпиаду-2016.

Андрея Арямнова на Олимпиаде в Лондоне заменит 16-летний атлет Николай Новиков, он выступит в весовой категории до 85 кг. Молодой человек был чемпионом Европы среди юниоров, занимал призовые места на чемпионатах Европы, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Александр Гончаров, главный тренер национальной команды:

При условии, если бы Арямнов находился в хорошей форме, эту замену нельзя назвать равнозначной. Но и Николай Новиков - спортсмен достойного уровня. Задачи перед ним будут ставиться более скромные, нежели перед Арямновым. Его целью будет поднять максимально возможные для него килограммы и быть не ниже, чем в десятке сильнейших.