Скандал на Олимпиаде 2012. Организаторы назвали Украину регионом России

Новости Олимпиады. На официальном сайте Олимпийских игр опубликованы ложные биографические спортсменов. У многих спортсменов сборной России, родившихся в Украине, местом рождения названа Украинская область, но обозначенная как часть России. Например, местом рождения волейболиста сборной России Тараса Хтея обозначена Львовская область (Россия), у гимнастки сборной России Каролины Севастьяновой указан Украинский регион (Украина).

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко возмущён, он назвал ошибку Организационного комитета Олимпиады в Лондоне в биографических данных спортсменов российской команды бездарной.

Константин Грищенко, министр иностранных дел Украины:

Слово «region» явно лишнее. Бездарная ошибка даже с точки зрения английской грамматики. Выясним, чья ошибка, пусть исправляют.

Штаб Олимпийской делегации Украины отправил официальное обращение к Организационному комитету Игр ХХХ Олимпиады в Лондон с просьбой срочно внести поправки в ложные биографические данные, опубликованные на официальном сайте Олимпийских игр в Интернете.

Ранее с подобным обращением к организаторам Игр в Лондоне выступил грузинский Национальный Олимпийский комитет. Их претензия заключалась в том, что у российских борцов вольным стилем Бесика Кудухова и Дениса Царгушева, по данным на сайте Олимпийских игр, Абхазия и Южная Осетия указаны как территории России.