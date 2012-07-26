Олимпиада 2012. Официальной делегации из России на время Олимпийских игр запретили употреблять алкоголь

Олимпиада 2012. Правительство РФ запретило организаторам домов гостеприимства Игр использовать спиртное при проведении мероприятий с участием спортсменов сборной страны, сообщает ctv.by со ссылкой на «Коммерсант».

Власти пошли на такой шаг после провальной для России Олимпиады в Ванкувере 2010 года. Тогда российские спортсмены завоевали 15 медалей вместо ожидаемых 30–50. В то время русские приемы в Ванкувере оказались одними из самых шумных. Так, например, на вечеринке одной из российских нефтяных компаний работали две бутафорские бензоколонки, из которых лились водка и виски.

Как отмечает Министерство спорта и туризма РФ, перед каждой Олимпиадой вводятся регламенты, которые должны соблюдать спортсмены сборной и их тренеры. В правилах нынешней Олимпиады – отказ от употребления алкоголя и участия в ночных мероприятиях и.

Указание распространяется на Олимпийский комитет России (ОКР), оргкомитет «Сочи-2014», Всероссийскую ассоциацию летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) и компанию Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, обеспечивающую членов российской сборной экипировкой.

Алкогольные вечеринки, вероятно, будут проводиться на Олимпиаде в Лондоне, но без участия спортсменов и чиновников из официальной делегации.