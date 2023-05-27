«СКА не готово было сопротивляться». Чемпионом Беларуси по гандболу стал «Мешков Брест»

Заключительный матч получился по-настоящему валидольным. На перерыв команды ушли со счетом 9:8 в пользу «армейцев». Во втором периоде «мешковцы» перехватили инициативу и смогли вырваться вперед. Выявить сильнейшего в основное время не удалось. Под занавес противостояния в ворота брестчан был назначен штрафной удар, который СКА удалось реализовать и перевести дуэль в овертайм. Однако и там игра менее напряженной не стала. Решающий мяч был заброшен в самой концовке дополнительного времени. Итоговый счет – 32:31. «Мешков Брест» – чемпион.

Эдуард Кокшаров, главный тренер клуба «Мешков Брест»:

Матч получился валидольным, но мы сами его строили, потому что по ходу игры в самом начале было видно, что СКА не готово было сопротивляться. И как обычно бывает, они не хотят, а мы не можем. Это все только психология, потому что многие понимали, что все-таки команда СКА была психологически надломлена. И я предупреждал, что получится так. Или мы хотим и сразу забираем, или мы экономим силы и будет потом тяжело. Так и получилось.

За бронзовые медали чемпионата спорят гандболисты «Гомеля» и команда БГУФК-СКА. После сегодняшнего матча счет в серии за третье место стал 2:1 в пользу «Гомеля».