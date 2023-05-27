Молодёжная сборная Беларуси по хоккею разгромно проиграла сверстникам из России на «Кубке Будущего»

Сегодня, 27 мая, в стартовом матче белорусская молодежка встречалась со сверстниками из России, красной командой U20. В первом периоде наши хоккеисты пропустили три шайбы и впоследствии уже не смогли наверстать упущенное – в итоге белорусы потерпели поражение с крупным счетом 1:5.

Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси:

Нужно вовремя забивать голы, менять игру. У нас немножко не получилось, хотя были очень хорошие моменты. Кажется, мы отрабатываем какую-то ситуацию, потом приходит игра двусторонняя – они делают совсем другое. Ты задумываешься: как так? Мы же об этом говорили… Ну, это молодежный, юношеский хоккей. Это такая ступенька перехода во взрослый хоккей. Будем долбить, будем работать. Я думаю, что у нас все получится. Просто это займет время. Терпение, время.

Во втором поединке дня дружина «Беларусь 21» принимает «белую» команду России U20.