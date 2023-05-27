Соболенко: у нас всегда тяжёлые битвы с Рыбакиной и Свёнтек, это дополнительная мотивация

Новости Беларуси. В воскресенье, 28 мая, в Париже стартуют матчи основной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В воскресенье, 28 мая, в Париже стартуют матчи основной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска Арина Соболенко, которая занимает второе место в мировом рейтинге, накануне старта заявила, что видит собственный прогресс в нынешнем сезоне. После «Ролан Гаррос» она может возглавить мировой рейтинг и опередить Игу Свентек в случае, если польская теннисистка не дойдет до полуфинала турнира.
Арина Соболенко, вторая ракетка мира (Беларусь):
Я считаю, что полезно видеть, как лучшие игроки стабильно добиваются успеха. Я думаю, что это выводит всех на новый уровень и побуждает добиваться большего, и играть лучше. На самом деле, мне это очень нравится, потому что у нас всегда тяжелые битвы с Игой и Еленой Рыбакиной. Так что да, для меня это действительно дополнительная мотивация. Именно об этом я и говорю сейчас: это действительно поднимает тебя на следующий уровень. Ты так усердно работаешь, чтобы выиграть титул. Легких матчей не бывает. Это действительно очень мотивирует меня продолжать двигаться вперед.
В стартовом поединке в воскресенье Арина Соболенко встретится с украинкой Мартой Костюк. В матче 1/64 финала дебютантка турнира наша Ирина Шиманович сыграет против венгерки Панны Удварди, а Александра Саснович будет противостоять датчанке Кларе Таусон.