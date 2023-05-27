Соболенко: у нас всегда тяжёлые битвы с Рыбакиной и Свёнтек, это дополнительная мотивация

Арина Соболенко, вторая ракетка мира (Беларусь):

Я считаю, что полезно видеть, как лучшие игроки стабильно добиваются успеха. Я думаю, что это выводит всех на новый уровень и побуждает добиваться большего, и играть лучше. На самом деле, мне это очень нравится, потому что у нас всегда тяжелые битвы с Игой и Еленой Рыбакиной. Так что да, для меня это действительно дополнительная мотивация. Именно об этом я и говорю сейчас: это действительно поднимает тебя на следующий уровень. Ты так усердно работаешь, чтобы выиграть титул. Легких матчей не бывает. Это действительно очень мотивирует меня продолжать двигаться вперед.