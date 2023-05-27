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Участникам до 70 лет! Минск принимает чемпионат и первенство страны по спортивным танцам

27 мая 2023 11:56
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Новости Беларуси. Сильнейшие пары нашей страны вышли на паркет, чтобы побороться за заветные медали чемпионата и первенства Беларуси по танцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году за титулы сражается рекордное количество участников – более тысячи. 

Участникам до 70 лет! Минск принимает чемпионат и первенство страны по спортивным танцам-1

Соревнования по танцевальному спорту неизменно привлекают зрителей. Яркие костюмы, зрелищное шоу, отточенные и грациозные движения дуэтов не остаются без внимания болельщиков. А сам турнир организован на высоком уровне и ни в чем не уступает чемпионатам мира и Европы. Кроме того, танцевальный спорт доступен атлетам любого возраста, как юниорам, так и сеньорам. 

Участникам до 70 лет! Минск принимает чемпионат и первенство страны по спортивным танцам-4

Кристина Канаш, заместитель главного судьи соревнований: 
Это очень красивый вид спорта, поэтому он набирает у нас в стране обороты. У нас здесь ребята с юного возраста и до лет 70. Поэтому танцевать может каждый! 

Участникам до 70 лет! Минск принимает чемпионат и первенство страны по спортивным танцам-7

Наталья Королькова, участница соревнований: 
Я первый год вообще занимаюсь, но это волнение такое классное. Мы как будто даем возможность нашим белорусским женщинам попробовать себя и прийти танцевать. Не сидеть дома на диване и говорить, что что-то заканчивается. Приходите, занимайтесь. 

Участникам до 70 лет! Минск принимает чемпионат и первенство страны по спортивным танцам-10

Аксинья Тарасевич, участница соревнований: 
Я очень много участвую в соревнованиях. Мне недавно исполнилось 10 лет, а занимаюсь танцами где-то пятый-шестой год. Я хочу выиграть первое место на чемпионате мира. 

Участникам до 70 лет! Минск принимает чемпионат и первенство страны по спортивным танцам-13

Победители и призеры старта станут известны в воскресенье, 28 мая. Помимо этого, впервые в рамках чемпионата страны состоится международный турнир по акробатическому рок-н-роллу, участие в котором, кроме белорусских спортсменов, примут представители других стран. 

# Танцы # Фотофакт

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