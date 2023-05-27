Участникам до 70 лет! Минск принимает чемпионат и первенство страны по спортивным танцам

Новости Беларуси. Сильнейшие пары нашей страны вышли на паркет, чтобы побороться за заветные медали чемпионата и первенства Беларуси по танцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году за титулы сражается рекордное количество участников – более тысячи.

Соревнования по танцевальному спорту неизменно привлекают зрителей. Яркие костюмы, зрелищное шоу, отточенные и грациозные движения дуэтов не остаются без внимания болельщиков. А сам турнир организован на высоком уровне и ни в чем не уступает чемпионатам мира и Европы. Кроме того, танцевальный спорт доступен атлетам любого возраста, как юниорам, так и сеньорам.

Кристина Канаш, заместитель главного судьи соревнований:

Это очень красивый вид спорта, поэтому он набирает у нас в стране обороты. У нас здесь ребята с юного возраста и до лет 70. Поэтому танцевать может каждый!

Наталья Королькова, участница соревнований:

Я первый год вообще занимаюсь, но это волнение такое классное. Мы как будто даем возможность нашим белорусским женщинам попробовать себя и прийти танцевать. Не сидеть дома на диване и говорить, что что-то заканчивается. Приходите, занимайтесь.

Аксинья Тарасевич, участница соревнований:

Я очень много участвую в соревнованиях. Мне недавно исполнилось 10 лет, а занимаюсь танцами где-то пятый-шестой год. Я хочу выиграть первое место на чемпионате мира.