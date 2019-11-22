Арина Соболенко и Элиз Мертенс номинированы на приз WTА лучшему дуэту года

Новости Беларуси. В этом сезоне теннисистки выиграли три титула. Они стали лучшими на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В этом сезоне теннисистки выиграли три титула. Они стали лучшими на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Среди конкуренток белоруски и бельгийки значатся еще три тандема. Это Барбора Стрыцова и Се Шу-Вей, Кристина Младенович – Тимея Бабош, а также пара Чжан Шуай – Саманта Стосур. Голосование проходит на сайте WTA.