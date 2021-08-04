Синхронистки, гребцы и метатели копья. Кто из белорусских спортсменов сможет побороться за награду в Токио?

Новости Беларуси. Безмедальная засуха белорусской команды на Олимпийских играх в Токио прервана. Ирина Курочкина вышла в финал в женской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А это значит, что она гарантировала себе минимум серебро. Чемпионская схватка состоится 5 августа. Будем ждать, болеть и верить. А пока давайте вспомним, какими еще результатами запомнилась нам соревновательная среда.

Шанс оказаться на пьедестале есть и у другого нашего рестлера – Али Шабанова. Это вольная борьба и весовая категория до 86 килограммов. Белорус, несмотря на осечку в первой же схватке, получил второй шанс. Обидчик нашего спортсмена Дэвид Тейлор вышел в финал. Шабанов, таким образом, отправился в утешение. Борец выйдет на ковер 5 августа.

В финале синхронного плавания выступили Дарья Кулагина и Василина Хондошко. Уже попадание в число 12 сильнейших тандемов планеты – сверхдостижение. Однако девушки на этом не остановились и смогли в итоговом протоколе занять историческое 11-е место.

Насыщенной получилась утренняя сессия у гребцов. Ольга Худенко и Марина Литвинчук напрямую вышли в полуфинал заездов байдарок-одиночек на 500 метров. Туда же проследовала и каноистка Елена Ноздрева. Также в 1/2 мы увидим мужскую байдарку-двойку, которую составили Олег Юреня и Никита Бориков. Правда, им пришлось сложнее. Гребцы дважды выходили на воду и в упорной борьбе заслужили право продолжить следование по сетке состязаний.

Сразу два наших спортсмена завоевали право выступить в финале метания копья. В решающую стадию квалифицировались Алексей Котковец и Павел Мелешко. Первый показал результат 82 метра 72 сантиметра, Мелешко отправил снаряд на 82 метра 64 сантиметра.

Начал поход за наградами десятиборец Виталий Жук. После трех видов он 16-й.