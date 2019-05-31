Символ II Европейских игр всё ближе. «Пламя мира» встретят в Шклове и Александрии

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается эстафета огня II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни эстафету принимает Могилёвский регион. Накануне пламя мира побывало в мемориальном комплексе «Буйничское поле». Огонь также пронесли по всем знаковым местам Могилёва.

«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»

Ну а сегодня главный символ предстоящего спортивного форума встречают в Шклове и Александрии. Огонь здесь ожидают к вечеру.