Символ II Европейских игр всё ближе. «Пламя мира» встретят в Шклове и Александрии

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается эстафета огня II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается эстафета огня II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни эстафету принимает Могилёвский регион. Накануне пламя мира побывало в мемориальном комплексе «Буйничское поле». Огонь также пронесли по всем знаковым местам Могилёва.
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Ну а сегодня главный символ предстоящего спортивного форума встречают в Шклове и Александрии. Огонь здесь ожидают к вечеру.
Эстафета уже прошла Брестскую, Гродненскую и Витебскую области. Завершится маршрут в Минске. 21 июня в день открытия II Европейских игр – зрителей ожидает торжественное зажжение чаши олимпийского огня на центральной арене стадионе «Динамо».