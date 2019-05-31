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«Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин

31 мая 2019 10:08
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Новости Беларуси. В Смолевичах в третьем матче финальной серии столичная команда взяла верх над местной «Викторией» со счетом – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин-1

Причем по ходу решающего поединка «Минск» уступал в счете – 0:2, однако сумел одержать волевую победу. Забитыми мячами отметились Юбко, Попкова и дважды Сыроежко. «Минск» выиграл финальную серию со счетом – 3:0 и завоевал золото турнира.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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