«Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин

Новости Беларуси. В Смолевичах в третьем матче финальной серии столичная команда взяла верх над местной «Викторией» со счетом – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем по ходу решающего поединка «Минск» уступал в счете – 0:2, однако сумел одержать волевую победу. Забитыми мячами отметились Юбко, Попкова и дважды Сыроежко. «Минск» выиграл финальную серию со счетом – 3:0 и завоевал золото турнира.