Гендиректором ФК «Динамо-Минск» стал Андрей Толмач

Новости Беларуси. Андрей Толмач стал новым генеральным директором футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этом посту он сменил Сергея Перникова.

Ранее Андрей Толмач работал в мини-футболе. Он был главным тренером сборной Беларуси по этому виду спорта, а также возглавлял минскую команду «Столица».