Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзу на КМ по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. Белорусы Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский дуэт показал третий результат в стрельбе из пневматической винтовки. Первое место заняли стрелки из Индии Анджум Мудгил и Синг Дивянш Панвар. Этап Кубка мира в Мюнхене стал последним этапом подготовки ко II Европейским играм в Минске.