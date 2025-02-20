«Неман» одержал четвертую победу подряд в белорусской хоккейной экстралиге

Четвертую подряд победу одержал «Неман». В Солигорске клуб из Гродно был сильнее «Шахтера» – 3:1. Клуб из Гродно набрал 72 очка и занимает в турнирной таблице второе место. Столько же баллов в активе идущего третьим «Витебска». Северяне обыграли действующего чемпиона, жлобинский «Металлург» – 2:1. В еще одном матче «Динамо-Молодечно» на выезде не оставило шансов «Лиде» – 6:2. Клуб из Минской области набирает очки в 10 встречах подряд. До завершения регулярного чемпионата командам осталось провести по два матча.