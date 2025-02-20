Белорусские пловцы отметились наградами Кубка России по плаванию

5 золотых медалей, одно серебро и одна бронза. Таков итог выступления белорусских пловцов во второй день первого этапа Кубка России. Причем некоторые атлеты поднимались на пьедестал не единожды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К примеру, Анастасия Шкурдай. Вначале она взяла серебро на дистанции 50 метров на спине. А спустя некоторое время стала чемпионкой на 200-метровке. Ближайшей сопернице она привезла более 6 секунд. Накануне отечественная спортсменка также обзавелась золотом.

Ударно выступила и Алина Змушко. У нее два первых места. Девушке не было равных на сотне брассом и 200 метрах комплексом. Также в своих видах соревновательной программы первенствовали Иван Шамшурин и Анастасия Кулешова. По итогам двух дней турнира у нас 12 медалей.