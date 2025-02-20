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Минское «Динамо» удачно стартовало в 9 туре чемпионата КХЛ 3х3

20 февраля 2025 17:31
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Минское «Динамо» обыграло всех соперников на старте 9-го тура в чемпионате КХЛ 3х3. Вначале не устоял «Барыс» из Астаны, Финальные цифры – 5:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно, что голами отметились только два исполнителя. Александр Лукашевич оформил хет-трик. Дубль на счету Назара Анисимова. Во втором поединке также с перевесом в одну шайбу пал омский «Авангард». Уже упомянутый Лукашевич забросил дважды. Также точные броски нанесли Роман Серафимович и Вячеслав Лисичкин. 

В турнирной таблице своего дивизиона минчане занимают второе место. Завершится тур 23 февраля.

# Хоккей

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