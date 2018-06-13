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Сила воли. 6-классница из Воложина примет участие в ЧМ по фехтованию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

13 июня 2018 15:24
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Новости Беларуси. Уроженка Воложенщины Екатерина Мышко примет участие в чемпионате мира по фехтованию среди людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сила воли. 6-классница из Воложина примет участие в ЧМ по фехтованию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата-1

Он пройдет в Польше уже через месяц. Для нее это будет первый старт. Сейчас шестиклассница активно готовится к соревнованиям.

Подробнее – в видеоматериале

Сила воли. 6-классница из Воложина примет участие в ЧМ по фехтованию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата-4

# Фехтование # Фотофакт

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