Сила воли. 6-классница из Воложина примет участие в ЧМ по фехтованию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Новости Беларуси. Уроженка Воложенщины Екатерина Мышко примет участие в чемпионате мира по фехтованию среди людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он пройдет в Польше уже через месяц. Для нее это будет первый старт. Сейчас шестиклассница активно готовится к соревнованиям.