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Швед Маттиас Теденбю перешёл в минское «Динамо». Что известно о хоккеисте?

17 августа 2021 17:58
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» пополнилось очередным новичком. Им стал шведский форвард Маттиас Теденбю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Швед Маттиас Теденбю перешёл в минское «Динамо». Что известно о хоккеисте?-1

В прошлом сезоне он выступал в подмосковном «Витязе». В рядах россиян он провел 54 матча и набрал 35 очков. На драфте НХЛ в 2008 году хоккеист был выбран в первом раунде под общим № 24 клубом «Нью-Джерси». Всего в сильнейшей лиге планеты нападающий сыграл 120 дуэлей, в которых набрал 30 результативных баллов. В послужном списке есть также выступление в АХЛ и национальном чемпионате Швейцарии. Контракт рассчитан на один сезон.

# Хоккей Беларуси # Маттиас Теденбю # Фотофакт

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