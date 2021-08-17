Швед Маттиас Теденбю перешёл в минское «Динамо». Что известно о хоккеисте?

В прошлом сезоне он выступал в подмосковном «Витязе». В рядах россиян он провел 54 матча и набрал 35 очков. На драфте НХЛ в 2008 году хоккеист был выбран в первом раунде под общим № 24 клубом «Нью-Джерси». Всего в сильнейшей лиге планеты нападающий сыграл 120 дуэлей, в которых набрал 30 результативных баллов. В послужном списке есть также выступление в АХЛ и национальном чемпионате Швейцарии. Контракт рассчитан на один сезон.