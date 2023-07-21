Юношеская сборная Беларуси по хоккею проиграла Центральному федеральному округу в Кубке Сириуса

Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, провела пятый поединок на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи. Команда Дмитрия Шульги проиграла сверстникам из Центрального федерального округа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У нашей юношеской сборной до сих пор нет побед. Сегодня, 21 июля, дружины показали неуступчивую и равную борьбу и первые два периода не смогли поразить ворота друг друга. В третьем отрезке счет в матче открыли номинальные хозяева, но белорусы сумели сравнять. Однако улучшить результат не получилось, в то время как соперники вышли вперед. Как итог поражение – 1:2. Следующий матч белорусская сборная проведет в воскресенье, 23 июля, против сверстников из Москвы.