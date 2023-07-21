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Легендарный белорусский вратарь Андрей Мезин вернётся тренером в ХК «Динамо-Минск»

21 июля 2023 11:16
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Хоккейное минское «Динамо» продолжает усиливаться перед новым сезоном КХЛ. Так, стало известно, что в стан «зубров» возвращается легендарный белорусский вратарь Андрей Мезин, он войдет в тренерский штаб команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Легендарный белорусский вратарь Андрей Мезин вернётся тренером в ХК «Динамо-Минск»-1

Голкипер выступал на трех Олимпиадах и на 15 чемпионатах мира в составе сборной Беларуси. Три сезона играл за «Динамо-Минск» в КХЛ. Провел за клуб 100 матчей в Лиге! Наставник ранее уже работал в штабе «динамовцев», но прошлый сезон провел в «Автомобилисте».

# Хоккей Беларуси # Андрей Мезин # Фотофакт

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