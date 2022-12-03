«Это новый вид спорта». В Минске открыли международные соревнования по танцам «Альянс Трофи-2022»

Новости Беларуси. Календарь мероприятий Белорусского альянса танцевального спорта в последний месяц уходящего года традиционно открыли международные соревнования «Альянс Трофи-2022», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данному турниру отведено особое место.

В 2022 году соревнования поставили рекорд по количеству участников. В программе представлена возможность для выступления танцоров всех возрастных категорий и классов мастерства. На паркет минского Дворца спорта выйдут около 1 200 спортсменов из трех стран – Беларуси, России и Казахстана. Они представляют 72 клуба. Также в рамках турнира пройдет финальный этап нового популярного проекта для начинающих танцоров «Стань чемпионом». Каждый участник надеется на успешное выступление и поддерживает своих партнеров.

Илья Муравицкий, участник турнира:

В Беларуси как-то вот мы все друг за друга, постоянно подходим, здороваемся, поддерживаем. Неважно, из какого клуба. В латинской программе мы первый раз выходим. Надеемся хотя бы в финал пройти.

Мария Василенок, участница турнира:

Очень много тренировались, очень сильно болят ноги, мозоли. Надеюсь, это будет оправдано.

Во время соревнований пройдут и показательные выступления пятикратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы по акробатическому рок-н-роллу российской пары Ивана Юдина и Ольги Сбитневой. Это еще одна новая дисциплина танцевального спорта, которую планируют развивать в Беларуси.

Антон Юспа, председатель ОО «Белорусский альянс танцевального спорта»:

Это новый вид спорта, он есть, проводятся чемпионаты мира, Европы. Но в нашей стране мы будем развивать его впервые. Поэтому к нам приезжают специалисты из Российской Федерации, которые являются чемпионами мира и Европы. Очень хорошие методисты. У нас в понедельник будет большой мультидисциплинарный конгресс, где будут специалисты по танцевальному спорту и по классическому рок-н-роллу. Наших отечественных специалистов мы будем обучать новому виду спорта для его развития в нашей стране.