Минское «Динамо» защитило звание чемпиона Беларуси по футболу

В 29-м туре подопечные Вадима Скрипченко на домашнем стадионе принимали БАТЭ. Хозяева действовали с позиции силы и открыли счет на 42-й минуте. Автором гола стал защитник «Динамо» Вадим Пигас. После перерыва борисовчане пытались исправить ситуацию, но забить так и не смогли, победа хозяев – 1:0.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Радость и удовольствие от проделанной работы на протяжении всего сезона, хотя он еще не завершен. Огромная благодарность команде, что не стали откладывать в долгий ящик завоевание чемпионского титула и в преддверии матча Еврокубков достигли первую цель этого сезона.

Интересно, что в этом чемпионате в 19 из 26 матчей минчане не пропускали. После этого успеха «Динамо» набрало 67 очков, у ближайшего преследователя, гродненского «Немана», на пять меньше. При этом у столичной команды есть матч в запасе. Столичный клуб выиграл чемпионство второй раз подряд и девятый в истории.