«Вашингтон» Протаса в гостях обыграл «Флориду»

За океаном двое белорусов провели матчи в Национальной хоккейной лиге. Гол Егор Шаранговича не помог «Калгари» справиться с «Оттавой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В конце второго периода белорусский нападающий сократил отставание своей команды и сделал счет 2:3. Но в заключительном отрезке соперники обменялись заброшенными шайбами и «Калгари» уступил – 3:4. Шарангович провел на льду почти 20 минут, нанес семь бросков, показатель полезности +1. Белорус отметился голом в третьем матче подряд, всего в сезоне у него шесть очков.

«Вашингтон» Алексея Протаса в гостях обыграл «Флориду» – 4:1. Белорусский нападающий отыграл 16 минут, но результативных баллов не набрал. Показатель полезности -1. «Филадельфия» в серии буллитов уступила «Вегасу». Белорусский голкипер «летчиков» Алексей Колосов на лед не выходил.