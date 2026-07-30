Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мемфисе в парном разряде

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 250 в Мемфисе в парном разряде. Белоруска на соревнованиях в США выступает в тандеме со словенкой Никой Радишич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке 1/8 девушки разгромили британско‑испанский тандем София Джонсон – Мария Гарсия. Они полностью контролировали ход дуэли, доминировали на корте и не оставили ни единого шанса своим соперницам в первом сете – 6:0, а во второй партии закрепили успех – 6:2.

За выход в полуфинал Ирина и ее напарница поборются с россиянкой Марией Козыревой и Майей Люмсден из Великобритании. В одиночном разряде Шиманович не сумела пробиться в третий раунд. Наша спортсменка проиграла более рейтинговой американке Кэти Волынец – 4:6, 2:6.