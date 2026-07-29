Хоккеисты «Металлурга» готовятся к Кубку Салея

Жлобинский «Металлург» завершил комплектование команды и теперь готовится к Кубку Салея. В стане «волков» 9 новобранцев, три из которых воспитанники жлобинской СДЮШОР, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Костяк остался прежним. Продлили контракты с клубом обладатель приза имени Владимира Копатя Михаил Стефанович, а также небезызвестный легионер Александр Тимирев. В копилке «Металлурга» четыре трофея в национальном чемпионате, но нет Кубка Салея.

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:

Шесть матчей первого этапа, практически через день. 2-го начинаем, 18-го – за 15 дней у нас шесть игр. Быстрый турнир, с переездами. Я считаю, это очень хорошая подготовка к сезону. Посмотреть игроков, где-то коллектив немножко построить, сделать коллектив, чтобы душа была у команды. На первом этапе это попадание в плей-офф, и потом уже от игры к игре, плей-оффные матчи. Конечно, мы хотим победить. Думаю, многие команды хотят в нем победить. Поэтому будем ставить задачу победить в этом турнире, победить в каждой игре.

Александр Тимирев, игрок ХК «Металлург»:

Много молодых ребят пришло, голодных. Думаю, будут рвать и метать, и все у нас получится. Цели одни – это как можно больше завоевать кубков. Кубок Салея, Кубок Дружбы и основной, Кубок Президента.

Первая игра «Металлурга» на Кубке Салея пройдет на выезде 2 августа, в соперниках оршанский «Локомотив», ну а четвертого числа подопечные Дмитрия Саяпина примут на родной площадке Витебск.