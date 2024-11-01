Шиманович и Змушко стали серебряными призёрами Кубка мира по плаванию на короткой воде

Белорусские спортсмены завоевали две награды на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день Илья Шиманович стал серебряным призером на дистанции 50 метров брассом. Он уступил победителю, китайцу Цинь Хайаню, всего 0,06 секунды. Алина Змушко показала второй результат на стометровке брассом. В финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине Анастасия Шкурдай финишировала пятой. А Анастасия Кулешова заняла шестое место на полтиннике баттерфляем.