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Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали этапа Кубка России

01 ноября 2024 10:44
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В Коломне на первом этапе этапа Кубка России по конькобежному спорту белорусы завоевали четыре медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Гагиева, Анна Доморацкая и София Татуревич выиграли командный спринт и обновили национальный рекорд – 1 минута 28,43 сотые секунды. Предыдущее достижение было установлено на высокогорном катке в Калгари и продержалось девять лет. 

В этом же виде программы у мужчин золото на счету команды Минска, серебряные награды – в активе могилевчан. В женском забеге на 500 метров первое место заняла наша Анна Доморацкая.

# Спортивные соревнования # Анна Доморацкая

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