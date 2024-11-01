Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали этапа Кубка России

В Коломне на первом этапе этапа Кубка России по конькобежному спорту белорусы завоевали четыре медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Гагиева, Анна Доморацкая и София Татуревич выиграли командный спринт и обновили национальный рекорд – 1 минута 28,43 сотые секунды. Предыдущее достижение было установлено на высокогорном катке в Калгари и продержалось девять лет.

В этом же виде программы у мужчин золото на счету команды Минска, серебряные награды – в активе могилевчан. В женском забеге на 500 метров первое место заняла наша Анна Доморацкая.