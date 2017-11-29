Шарль Лингле: «Мы смогли выдержать напряжение от «Югры» и в итоге победить»

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» завершили трехматчевую домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 ноября «зубры» принимали на родном льду аутсайдеров лиги из ханты-мансийской «Югры». У северян перед визитом в Беларусь дела шли совсем плохо – команда потерпела поражения в семи играх подряд.

«Югра» нынче совсем плоха – ни одной победы в ноябре и всего шесть шайб в семи последних матчах. Так что зритиели небезосновательно ждали от «зубров» победы. Тем не менее, в первом периоде игры минчане «размочить» «мамонтов» не сумели – слишком хаотичной и нервозной была игра.

После перерыва минчане впервые в матче оказались в большинстве. Лучший бомбардир команды Граньяни тут же открыл счет. После этого «Динамо» по-настоящему заискрилось. И хотя в равных составах забить не удалось, зато за пять минут до второго перерыва «зубры» провели еще одну шайбу в большинстве. Красивую атаку завершил Павлович – 2:0. Ассистировал ему Лингле, для которого это 200 очко в КХЛ.

Шарль Лингле, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Честно говоря, перед стартом сезона я вообще не думал, что буду играть в КХЛ. И то, что я играю в КХЛ, для меня уже большое достижение. Что касается 200 шайбы, я вообще об этом не думал. После игры мне об этом сказали. Конечно, мне это приятно – это большое достижение для меня как для хоккеиста.

В третьем периоде минчане немного сбавили, да еще и пропустиили. Незадолго до конца матча надежду на спасение гостям подарил Тобиас Виклунд. Он, как и динамовцы, тоже забросил когда его команда имела численное преимущество. Но перевести матч в овертайм российский клуб все же не сумел – парни Горди Дуайера побеждают 2:1. «Динамо» теперь в пяти очках от зоны плей-офф при одной игре в запасе. А впереди у «зубров» тяжелейший выезд по маршруту Уфа–Казань–Нижнекамск.