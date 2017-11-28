Третья победа подряд в КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Югру»

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» завершили трёхматчевую домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» завершили трёхматчевую домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня «зубры» принимали на родном льду аутсайдеров лиги из ханты-мансийской «Югры». У северян дела идут совсем плохо – команда перед визитом в Беларусь потерпела поражения в семи встречах подряд, забив в них всего шесть шайб. В общем, всё шло к победе «Динамо». Однако в первом периоде хозяева забросить не сумели. Слишком хаотичной и нервозной была их игра.
После перерыва минчане впервые в матче оказались в большинстве. Лучший бомбардир команды Граньяни тут же открыл счёт. После этого «Динамо» по-настоящему заискрилось. И хотя в равных составах забить не удалось, зато за пять минут до второго перерыва «зубры» провели ещё одну шайбу в большинстве.
Красивую атаку завершил Павлович – 2:0. «Югра» на один гол этим вечером также наиграла – незадолго до конца третьего периода гостям подарил надежду на спасение Тобиас Виклунд. Он, как и динамовцы, тоже забросил, когда его команда имела численное преимущество. Но перевести матч в овертайм российский клуб всё же не сумел – парни Горди Дуайера побеждают 2:1.