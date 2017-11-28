Третья победа подряд в КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Югру»

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» завершили трёхматчевую домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня «зубры» принимали на родном льду аутсайдеров лиги из ханты-мансийской «Югры». У северян дела идут совсем плохо – команда перед визитом в Беларусь потерпела поражения в семи встречах подряд, забив в них всего шесть шайб. В общем, всё шло к победе «Динамо». Однако в первом периоде хозяева забросить не сумели. Слишком хаотичной и нервозной была их игра.

После перерыва минчане впервые в матче оказались в большинстве. Лучший бомбардир команды Граньяни тут же открыл счёт. После этого «Динамо» по-настоящему заискрилось. И хотя в равных составах забить не удалось, зато за пять минут до второго перерыва «зубры» провели ещё одну шайбу в большинстве.